Germania, Loew: "L'Argentina non è solo Messi"

23:08 - "Faremmo un grosso errore a pensare che l'Argentina sia solo Messi: è una formazione più organizzata rispetto al passato e ha tanti grandi giocatori". Joachim Loew avverte la sua Germania alla vigilia della finalissima Mondiale: i tedeschi arrivano al Maracanà col morale alle stelle dopo il 7-1 rifilato al Brasile, ma attenzione ad abbassare la guardia: "Dovremo stare molto attenti. Il futuro? Abbiamo le potenzialità per aprire un ciclo".

"E' vero, sono passati tanti anni dal successo del 1990, ma io non credo ai numeri - aggiunge Loew, prima di fare le carte alla super sfida -. Loro, come noi, sono arrivati più volte in fondo al torneo, conosciamo il valore dell'avversario: Messi è calciatore che può decidere la partita, ma non dobbiamo concentrarci solo su di lui. Sono una squadra aggressiva, arrivano sempre primi sulla palla - ricorda il ct -, ma noi non siamo da meno, mi sorprenderei se le nostre qualità non si vedessero sul campo: insomma, abbiamo grande rispetto ma non paura". Infine una battuta sul futuro: "Abbiamo giocatori nel punto più alto della loro carriera, altri giovani e altri che non sono stati convocati ma avranno altre possibilità - conclude Loew -. Ora dobbiamo pensare all'Argentina, ma sappiamo di avere le potenzialità per essere grandi anche nei prossimi anni".