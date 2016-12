Germania, Klose: "Se vinciamo scateno l'animale che è in me"

10:47 - "Sono arrivato fin qui anche perché non bevo e non fumo, ma se domenica vinceremo forse verrà fuori l'animale che c'è in me". E' un Miroslav Klose a tutto campo quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti dal ritiro della Germania a Santa Cruz Cabralia. L'attaccante della Lazio mantiene però i piedi per terra: “Dobbiamo compiere l'ultimo passo, e se non vinceremo domenica con l'Argentina l'euforia per il 7-1 al Brasile sarà stata inutile".

Contro i verdeoro, Miroslav Klose ha raggiunto il record storico di 16 gol ai Mondiali superando il Fenomeno Ronaldo ed ora è pronto a mettere la sua firma anche nella finalissima di domenica: "Non posso vincere le partite da solo - prosegue - e so che l'elemento chiave è lo spirito di gruppo. Ma noto anche che questa è una cosa che di sicuro non manca alla Germania. Siamo tutti uniti, da noi non ci si sente titolari o riserve e si lotta per un unico obiettivo. Thomas Muller? Sarebbe bello se vincesse anche la classifica dei cannonieri, o magari la scarpa d'argento, perché quella d'oro la prendo io".



Grande concentrazione è anche quella manifestata da Joachim Loew, allenatore della Germania, in una breve dichiarazione riportata dalla Federcalcio tedesca: "L'Argentina è difensivamente forte, compatta e ben organizzata. Nel reparto offensivo hanno gente di spicco come Messi e Higuain. Ci prepareremo bene, e intanto guardiamo avanti". Intanto un messaggio di supporto alla nazionale tedesca arriva dalla cancelliera Angela Merkel che, a margine di una conferenza stampa, spiega: "La vittoria? E' fattibile". In mattinata è arrivato anche il pensiero di Thomas de Maiziere, ministro degli Interni: "I nostri ci credono. Per questo spero in un successo della Germania".