Germania: ecco i 23 convocati per il Mondiale 

16:08 - Definita la rosa della Germania per i Mondiali. Il ct Loew ha chiamato solo Klose e Podolski come attaccanti, mentre figurano tra i centrocampisti i vari Ozil, Reus, Schurrle e Goetze. Il laterale Erik Durm e il mediano Christoph Kramer, una sorta di 'Gattuso tedesco', che in due hanno giocato in tutto tre partite in nazionale, sono le sorprese della lista tedesca. Gli ultimi tre giocatori a essere 'tagliati' dal tecnico sono stati due difensori, Marcel Schmelzer e il sampdoriano Shkodran Mustafi, e l'attaccante Kevin Volland.

Loew ha fugato ogni dubbio sulla fascia di capitano, confermando che sarà di Philipp Lahm, mentre i vice saranno Bastian Schweinsteiger e il portiere Manuel Neuer, a riposo ieri contro il Camerun per problemi fisici di lieve entità.

La presenza di Durm e Kramer, rispettivamente 22 e 23 anni, sono delle sorprese, ma va tenuto conto della bella prova di ieri del primo contro i Leoni Indomabili e del fatto che il secondo venga ritenuto da Loew l'alternativa migliore a Sami Khedira, tornato in campo nel finale di stagione dopo un lungo stop per un infortunio.

Questa la lista dei convocati della Germania:

Portieri (3): Manuel Neuer (Bayern Monaco), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund), Ron-Robert Zieler (Hannover)

Difensori (7): Jerome Boateng e Philipp Lahm (Bayern Monaco), Erik Durm, Kevin Grosskreutz e Mats Hummels (Borussia Dortmund), Benedikt Hoewedes (Schalke 04), Per Mertesacker (Arsenal/Ing)

Centrocampisti (11): Julian Draxler (Schalke 04), Matthias Ginter (Friburgo), Mario Goetze, Toni Kroos, Thomas Muller e Bastian Schweinsteiger (Bayern Monaco), Sami Khedira (Real Madrid/Spa), Christoph Kramer (Borussia Moenchengladbach), Mesut Ozil (Arsenal/Ing), Marco Reus (Borussia Dortmund), Andre Schurrle (Chelsea/Ing)

Attaccanti (2): Miroslav Klose (Lazio/Ita), Lukas Podolski (Arsenal/Ing).