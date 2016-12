Germania, è festa a Rio: "Speriamo di tornarci presto"

08:15 - Germania al settimo cielo per la vittoria sulla Francia e la conquista della semifinale mondiale. "Ci siamo divertiti a Rio, speriamo di tornarci presto", ha twittato Podolski, facendo riferimento alla finale. "In un torneo come i Mondiali le semifinaliste sono sempre le squadre con maggiore qualità e noi ci siamo da quattro edizioni consecutive: sono felice, per noi e per la nostra gente - ha detto il ct Loew - Siamo di nuovo tra le prime quattro del mondo".