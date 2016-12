13 luglio 2014 Germania-Argentina, le pagelle: Rizzoli benissimo, Messi a metà La Pulce gioca da fenomeno solo il primo tempo, il fischietto azzurro non sbaglia quasi nulla di MARCO MUGNAIOLI Tweet google 0 Invia ad un amico

00:08 - La Germania è campione del mondo. Al Maracanà la squadra di Loew batte 1-0 l'Argentina dopo 120 minuti di battaglia grazie a un bellissimo gol di Mario Gotze, entrato a una manciata di minuti dal 90esimo. I tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0, con l'Argentina pericolosa due volte con Higuain e Howedes fermato solo dal palo. Nel primo supplementare grande occasione per Palacio, che fallisce a tu per tu con Neuer poi, quando i rigori sembravano inevitabili, ecco il gioiello di Gotze che fa esplodere la Germania intera e la Merkel in tribuna.

IL TABELLINO

GERMANIA-ARGENTINA 1-0 dts

Marcatori: 113' Goetze

Germania (4-3-3): Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Hoewedes; Kramer (31' Schuerrle), Schweinsteiger, Kroos; Mueller, Klose (88' Goetze), Oezil (115' Mertesacker). A disp.: Zieler, Weidenfeller, Grosskreutz, Ginter, Durm, Draxler, Khedira, Podolski. All.: Loew.

Argentina (4-4-2): Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Biglia, Mascherano, Perez (86' Gago), Lavezzi (46' Aguero); Messi, Higuain (78' Palacio). A disp.: Andujar, Orion, Campagnaro, F. Fernandez, Basanta, Di Maria, Maxi Rodriguez, A. Fernandez, Alvarez. All.: Sabella.

Arbitro: Rizzoli

Ammoniti: Schweinsteiger, Hoewedes (G); Mascherano, Aguero (A)

Angoli: 5-3. Rec.: pt 4', st 5'