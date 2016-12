30 giugno 2014 Germania-Algeria, striscione per Schumacher sugli spalti "Keep fighting Michael" è il messaggio di un tifoso tedesco. Dalle ragazze sequestrate da Boko Haram, agli slogan anti-razzismo, sono molti i messaggi positivi che arrivano da Brasile 2014 Tweet google 0 Invia ad un amico

00:56 - Michael Schumacher lotta ancora in una camera di ospedale e i tedeschi non lo dimenticano: sugli spalti dello stadio di Porto Alegre, in occasione della sfida della Germania all'Algeria, un tifoso ha esposto un cartello con scritto "Continua a lottare" dedicato all'ex ferrarista. Non è la prima volta dall'inizio dei Mondiali che sugli spalti brasiliani appaiono cartelli e striscioni con messaggi positivi, in controtendenza con quanto siamo soliti vedere negli stadi italiani: durante la gara tra Nigeria e Bosnia i tifosi africani hanno chiesto la liberazione delle ragazze sequestrate da Boko Haram, mentre in molti stadi sono apparsi spesso e volentieri cartelli contro il razzismo.