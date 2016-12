Francia, Ribery non migliora dall'infortunio e dà forfait

09:14 - Dalla speranza allo sconforto. Ribery si è arreso. Niente Brasile per lui. Il campione della Francia è stato messo ko dall'infortunio alla schiena che ha tormentato la sua preparazione nel ritiro della Francia di Deschamps. Sembrava che il fuoriclasse del Bayern fosse pronto per tornare in gruppo dopo le parole a Rtl del vice allenatore Stephan, che aveva dichiarato: "Sta migliorando". Grandissima perdita per lo spettacolo, tegola per la Francia.

Lo stesso Ribery è tornato poi sull'argomento con una dichiarazione toccante: "E' con la morte nell'anima che devo lasciare la Francia e rinunciare al Mondiale. Ho sempre sperato di farcela dopo aver ricevuto segnali incoraggianti negli ultimi giorni. Gli ultimi esami hanno confermato che il problema si è aggravato, dunque non posso fare antro che rinunciare".

Segnali incoraggianti arrivano invece dall'altro grande infortunato della Francia, il madridista Karim Benzema. E' proprio l'attaccante a suonare la carica: "Ora sto bene mentalmente e fisicamente. Spagna, Germania e Brasile sono le migliori, ma ci siamo anche noi. Prima passiamo il turno e poi vediamo, partita dopo partita". Sicuramente è tra le outsider ed è una squadra di tutto rispetto, nonostante la brutta tegola. Il 15 giugno l'esordio contro l'Honduras ci dirà davvero quanto valgono i "Galletti". La Francia vuole tornare grande.