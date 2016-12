Francia, Pogba: "Difendere e attaccare, voglio vincere"

23:17 - "Per me essere in Brasile è già un sogno, ma ancor meglio sarebbe vincere". Non si nasconde Paul Pogba che, a due giorni dall'inizio dei Mondiali, ha già in mente la ricetta per trascinare la Francia in fondo alla competizione: "Devo difendere e attaccare, dosando le sgroppate ma senza snaturare il mio gioco - afferma in conferenza stampa -. Il ct Deschamps? E' un vantaggio che abbia vinto una Coppa del Mondo, ha l'esperienza giusta".

Tra le preoccupazioni principali di tutte le formazioni europee c'è il clima: "Ci stiamo abituando gradualmente, siamo abbastanza tranquilli - dichiara Pogba, che ha nel palmares un Mondiale Under20 -. E' stata una bellissima sensazione, ma le due competizioni non sono paragonabili". Esordio della Francia in programma domenica contro l'Honduras, poi ci sarà la Svizzera compagno di squadra Lichtsteiner. "E' un buon amico, lo ammiro molto", conclude il centrocampista della Juventus.