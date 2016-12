Francia-Honduras, primo caso di gol tecnologico iridato

00:46 - Francia-Honduras entra nella storia del calcio. E' la partita del primo caso di gol non gol ai Mondiali in cui la tecnologia ha fatto in pieno il suo dovere: dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa di Francia-Honduras, con i transalpini in vantaggio per 1-0 grazie ad un rigore di Benzema, l'attaccante del Real Madrid ha colpito al volo di sinistro indirizzando la palla verso la rete. La sfera ha colpito il palo ed è tornata in campo, ma un tocco del portiere Valladares l'ha messa dentro: impossibile valutare ad occhio nudo, ma in pochi secondi la "Gol line technology", che fa il suo debutto Mondiale in Brasile, ha dato la certezza del gol, o meglio, dell'autogol.