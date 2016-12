Francia eliminata? "Colpa" di Deschamps, per la compagna di Nasri

12:02 - Anara contro Deschamps, atto secondo. La compagna di Nasri, dopo aver insultato il c.t. dei "Galletti" per non aver convocato il giocatore del City, esprime con un tweet la sua soddisfazione per l'eliminazione della Francia a opera della Germania. Il tweet, chiaramente rivolto a "Didì", recita: "Oppps! Ecco la ragione per la quale hai bisogno di giocatori di classe mondiale!". I follower, però, non sono proprio d'accordo...