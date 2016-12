Francia, Deschamps: "Siamo stati poco incisivi"

00:32 - La Francia saluta il Mondiale. "Abbiamo fatto di tutto per segnare ma la Germania ha amministrato benissimo il suo vantaggio e alla fine è stata premiata - ha detto il ct Deschamps - Ho visto un nostro deficit atletico nelle palle da fermo e siamo stati forse poco incisivi, ma ce l'abbiamo messo tutta fino alla fine, basti pensare all'occasione di Benzema nel recupero: non ci aspettavamo una gara facile, in più ci si è messo Neuer...".



"Peccato, perchè avevamo l'ambizione di arrivare lontano", ha concluso Deschamps. Tanta delusione anche per Mathieu Valbuena, uno dei migliori della Francia in questi Mondiali: "Sono molto deluso, anzi mi sento in pena. Abbiamo fatto cose magnifiche, ma siamo fuori e per questo siamo così abbattuti. E' dura uscire in questo modo, perchè sentivamo di poter andare avanti sino alla finale. E' stata una battaglia calcistica, in cui abbiamo usato tutte le nostre 'armi' che però non ci sono bastate".