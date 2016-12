Francia, Deschamps: "Il passato non conta, siamo qua per scrivere la storia"

16:35 - Quarti, ci siamo: si inizia col botto. Sarà infatti Francia-Germania ad aprire il programma delle sfide che contano davvero, per assicurarsi un posto nelle 4 Nazionali top. La Francia lo sa, Deschamps ancora meglio. "Didì", Campione nel 1998, ora allena i transalpini e suona la carica: "Le sconfitte coi tedeschi nel 1982 e nel 1986 non contano. Siamo qua per scrivere una nuova pagina della nostra storia, e vogliamo che sia bella".

"E' una partita dei quarti di finale dei Mondiali come un'avversaria solida ed esperta come la Germania, ma non sentiamo alcuno tipo di tensione. E' un piacere disputare un match del genere" continua Deschamps, incurante della statistica che vuole la Germania sempre tra le prime 4 al mondo da quando è allenata da Löw.

Poi continua: "Non ci sentiamo sotto pressione e le sconfitte nei Mondiali del 1982 e 1986 non contano, appartengono al passato. Domani verrà scritta un'altra pagina della nostra storia, e noi speriamo che sia bella. Certo mano mano che si va avanti il livello del torneo si alza e qui dovremo essere al massimo. Per noi il momento della svolta e' stato il 19 novembre dell'anno scorso, quando ci siamo qualificati, e ora non vorremmo tornare a casa".