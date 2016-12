Francia, allarme rientrato: convocato Ribery

13:50 - Allarme rientrato per Franck Ribery dopo che l'esterno transalpino ha saltato l'amichevole col Paraguay per problemi alla schiena. Pare che il giocatore del Bayern Monaco soffra da più di un mese di una lombalgia cronica, ma per il momento le sue condizioni sono ancora avvolte nel mistero. Il suo nome, comunque, figura tra i 23 convocati dal ct Deschamps per il Mondiale brasiliano.



La Federcalcio francese dal canto suo aveva subito smentito che Ribery potesse essere lasciato a casa e lo stesso Deschamps conta di recuperarlo per l'amichevole di domenica contro la Giamaica. "Non ci sono novità. L'obiettivo è quello di essere disponibile per domenica. Per quanto riguarda la lista dei 23, non è previsto alcun cambiamento sostanziale", ha spiegato l'ex juventino.

I CONVOCATI:

Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Ste'phane Ruffier (Saint-Etienne), Mickael Landreau (Bastia) .

Difensori: Mathieu Debuchy (Newcastle), Lucas Digne (Paris SG), Patrice Evra (Manchester United), Laurent Koscielny (Arsenal), Eliaquim Mangala (Porto), Bacary Sagna (Arsenal), Mamadou Sakho (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid) .

Centrocampisti: Yohan Cabaye (Paris SG), Cle'ment Grenier (Lyon), Blaise Matuidi (Paris SG), Paul Pogba (Juventus), Rio Mavuba (Lille), Moussa Sissoko (Newcastle), Mathieu Valbuena (Marsiglia) .

Attaccanti: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Real Sociedad), Franck Ribe'ry (Bayern Monaco), Loic Re'my (Newcastle).