Figc, Tavecchio si candida per il dopo-Abete

18:42 - Non c'è il nome del nuovo ct della Nazionale, perché ci vuole tempo e vanno prima definiti i confini della nuova Figc. Il Consiglio federale di oggi, però, ha fissato le date per il nuovo governo del calcio italiano. Lunedì 11 agosto l'assemblea elettiva (Carlo Tavecchio favorito per il dopo Abete). A fine agosto il nuovo ct azzurro: Guidolin in pole. Confermate le dimissioni irrevocabili di Prandelli e dello stesso Abete, che resterà in carica fino all'11 agosto.

17:35 ABETE: IL MIO ADDIO E' IRREVOCABILE

''Io cercherò di gestire la situazione al meglio sino all'11 agosto. Non ho impedimenti di lucidità e non è mia abitudine abbandonare la nave. Cercheremo di lavorare bene per le aree di nostra competenza come l'iscrizione ai campionati''.

Lo ha detto il presidente della Figc, Giancarlo Abete, al termine del consiglio federale in cui ha formalizzato le sue dimissioni, maturate dopo la disfatta nel mondiale brasiliano. ''Ho detto alle componenti che mi sarei riservato di organizzare degli incontri per mantenere partecipata la conduzione della federazione - ha aggiunto-. Confermo le motivazioni personali, professionali e di politica sportiva CHE hanno reso le mie dimissioni irrevocabili''.

16:50 TOMMASI (AIC): "TAVECCHIO? VEDIAMO"

A nome dell'Aic, Damiano Tommasi: "Tavecchio favorito? Prima di sapere chi vince e chi perde bisogna sapere chi sono i candidati. Noi vorremmo Albertini? Non abbiamo fatto ancora una riflessione su questo argomento. Ma c'é la voglia di essere propositivi, vedremo come esserlo".

Resta aperta la questione del ct, dopo le dimissioni di Cesare Prandelli. "Non c'é stata neanche l'intenzione" di sceglierlo oggi, ha chiarito Tommasi. "E' una prerogativa del presidente federale. C'é un'assemblea elettiva in vista. Guardando le norme attuali, la scelta del ct è una delle poche scelte che può fare il presidente federale in piena autonomia. C'e' tempo fino al primo settembre per la nomina, visto che il primo impegno è a settembre".



16:30 TAVECCHIO: "OCCORRE LA MASSIMA UNITA'

"La candidatura unitaria è l'obiettivo primario per arrivare all'elezione di un presidente". Questa l'indicazione di Carlo Tavecchio in vista del rinnovo del vertice della Figc. "Io, se dovessi essere eletto, avò sette giorni per decidere se lasciare l'incarico che ricopro attualmente. In un momento come questo serve assoluta compattezza. Guai a creare delle spaccature e poi mi sono stancato di vedere la Figc continuamente messa alla gogna".

"in questo momento afflitto da innumerevoli problematiche: dalla violenza negli stadi al problema dei vivai, è difficile governare il calcio. Poi ci sono federazioni che non vincono nulla e non vengono criticate, noi non possiamo essere additati per avere sbagliato un calcio di rigore, un gol o per avere colpito una traversa".

Tavecchio ha lanciato un messaggio anche al governo: "Si prende un miliardo di tasse da noi e ci ritorna 60 milioni".

15:12 TAVECCHIO CANDIDATO. UNICO?

Carlo Tavecchio ha lasciato i lavori del Cf, e ha esposto le sue idee che sono una sorta di programma, in quanto è su di lui che stanno convergendo le varie Leghe, anche per scongiurare l'idea del commissario che il n.1 del Coni, Malagò, minaccia in caso di disaccordo. L'11 agosto, così, si va verso la nomina di Tavecchio per il dopo Abete. Scelta che condurrà alla nomina del nuovo ct: Guidolin o Zaccheroni, evitando eccessi di spesa. Per poi far crescere un nome nuovo, fra Cabrini, Maldini e Ciro Ferrara.

14:50 L'11 AGOSTO IL NUOVO PRESIDENTE FIGC

Il Consiglio federale ha deciso la data dell'assemblea elettiva per il nuovo presidente: ci sarà lunedì 11 agosto. Dopo l'elezione, sarà nominato il nuovo ct della Nazionale.



12:32 BARBARA BERLUSCONI: "SPAZIO A QUARANTENNI PREPARATI"

"Il governo del calcio italiano va rifondato: spazio a quarantenni preparati". Barbara Berlusconi invoca una svolta e all'ANSA sottolinea che "non è solo un problema di persone, ma anche di regole" per cambiare una governance "litigiosa e senza visione".

12:31 IL NUOVO CT NOMINATO DOPO L'11 AGOSTO

Consiglio federale al via, ma al momento non c'é alcuna intesa sul nuovo ct. La pre-riunione dei presidenti delle componenti della Figc, voluta dal presidente dimissionario Giancarlo Abete, è ancora in corso e fa slittare di qualche minuto l'inizio del consiglio. Ma l'indirizzo che trapela dall'incontro preliminare è che a scegliere il successore di Cesare Prandelli alla guida della nazionale debba essere il nuovo presidente federale, che sarà eletto l'11 agosto.

10:54 TAVECCHIO: "OGGI LA DATA DELL'ASSEMBLEA"

"Voglio sentire dalla bocca di Abete che le sue dimissioni sono veramente irrevocabili". Lo ha detto Carlo Tavecchio, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, entrando in Figc per partecipare al Consiglio federale. "Oggi di sicuro si sceglierà la data dell'assemblea e con i tempi saremo entro l'11 agosto. Non credo che oggi sia nominato il nuovo ct e in ogni caso non avrebbe senso perché sarà il Consiglio federale dell'11 agosto a deciderlo". "Aspettiamo le dichiarazioni del presidente federale, che personalmente cercherò di convincere a recedere dalla sua posizione di dimissionario. C'e' sempre questa strana logica che bisognare accostare l'amministrazione all'agonismo, quest'ultimo non può essere sempre positivo. Resta il fatto che il presidente Abete ha dato tanto alla sua federazione", ha aggiunto Tavecchio, indicato come favorito per la successione.

10:52 ABODI: "NUOVO PRESIDENTE? PARLINO I CANDIDATI"

"E' giusto che parlino i candidati". Cosi' Andrea Abodi, presidente della Lega di Serie B, ha commentato, entrando negli uffici della Federcalcio, le parole di Carlo Tavecchio che lo aveva preceduto. Poco dopo è arrivato anche il presidente della Lazio Claudio Lotito che, come Gianni Rivera, non ha voluto rilasciare dichiarazioni rimandando l'appuntamento a dopo la fine del Consiglio federale di stamattina.

10:37 MACALLI: "LEGA PRO VUOLE UN GOVERNO FEDERALE"

"Non ho più sentito Abete da dopo il campionato del mondo, ci siamo mandati un messaggio quel giorno ma poi non ho sentito più nessuno. La posizione della Lega Pro? Avere un governo federale. Chi sarà il presidente lo vedremo. Leggo di tutto sui giornali, si vede sono più informati di me. Vedo cose stranissime... capi delegazione. Ne hanno indovinate poche secondo me, ma vedremo alla fine". Cosi' il presidente della Lega Pro, Mario Macalli, prima di entrare nella sede romana della Figc dove è in programma il Consiglio federale in cui il presidente Giancarlo Abete formalizzerà le sue dimissioni dopo il fallimentare mondiale brasiliano. "Veniamo qui per sentire cosa dirà il presidente federale - ha aggiunto Macalli - Cosa dirò? Dipende da cosa mi dice lui. Sono un uditore attento, vediamo cosa fare. Un accordo tra le componenti? Io sono giorni che non sento nessuno". Al rappresentante della terza lega interessa poco individuare il successore del ct Cesare Prandelli: "Non me ne frega niente, è l'ultima cosa che mi riguarda".