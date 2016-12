Figc, Tavecchio ha fretta: "Martedì decido"

18:19 - La novità del giorno è la scadenza: martedì 8 luglio. Perché Carlo Tavecchio, candidato (per ora) unico alla successione di Abete al vertice della Figc, ha indicato quel giorno per far sapere se accetterà, appunto, di candidarsi. Poche novità sul resto: Tavecchio ha l'appoggio della Lega di A, della Lega di B e della sua, Dilettanti. Non quella di calciatori e allenatori. Le parole di Tavecchio. ''Martedì prossimo saprete se mi candido alla presidenza della Figc''. Carlo Tavecchio annuncia che i tempi per una definizione di una sua posizione ''saranno brevi''. ''Prima facciamo gli Stati Generali della Lega Dilettanti, poi dirò cosa faccio: devo vedere cosa lascio e ribadisco che vorrei una candidatura unitaria per la Figc''. Il parere dell'Assocalciatori è di ben altro tono. "Carlo Tavecchio candidato unico per la presidenza della Federcalcio? Non mi pare uno scenario possibile", risponde il presidente dell'Aic (Associazione italiana calciatori), Damiano Tommasi. "La Lega A - aggiunge - mi sembra l'unica componente che può presentare una candidatura unitaria". E il nuovo ct? "Questa - ribadisce Tommasi - è una prerogativa del presidente federale: quando sarà eletto lo sceglierà in piena autonomia".