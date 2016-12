29 giugno 2014 Figc, per il dopo Abete Mazzola candida il nemico Rivera: "E' l'uomo giusto" L'ex interista non ha dubbi: "Ha il carisma per far cambiare strada al calcio italiano. Ora non siamo né carne né pesce" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:53 - La loro rivalità ha spaccato l'Italia in due negli anni '60 e '70, quando nacque la famosa staffetta in Nazionale a Messico '70. Sandro Mazzola e Gianni Rivera, due miti del calcio italiano, sono stati per anni avversari e rivali in campo, il primo a scrivere pagine di storia dell'Inter, il secondo del Milan. A distanza di tanti anni e con il calcio italiano in profonda crisi, Mazzola lancia la candidatura di Rivera alla guida della Federcalcio. "Gianni è l'ideale per cambiare - ha detto alla Gazzetta dello Sport - Lui ha il carisma per far capire a tutti che bisogna abbandonare certe strade pericolose. Bisogna avere il coraggio di uscire dalle vecchie logiche. Qui bisogna rimettere il calcio al centro di tutto. Ora non siamo né carne né pesce".