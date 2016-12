Fifa, Blatter: "La moviola? Si può provare"

20:51 - Se il presidente dell'Uefa Michel Platini continua a dirsi contrario sull'uso della tecnologia e preferire questo sistema di arbitraggio, il presidente della Fifa Sepp Blatter apre con decisione all'utilizzo della moviola in campo. "Sto sviluppando un'idea che forse non piacerà all'Ifab: perchè non offrire la possibilità ai tecnici di contestare l'arbitro e se lui non è d'accordo di guardare la moviola", ha detto il numero uno della Fifa.

Inizialmente contrario all'utilizzo delle immagini come supporto all'arbitraggio, pare ora di altro avviso: "Si può sempre cambiare idea. Quando si guardano le partite alla tv, con tutte quelle telecamere, si vede proprio tutto. Io proporrei questa idea all''Ifab (organo per le regole di gioco, ndr) e vedremo se è applicabile". Per adesso la tecnologia si usa solo per il caso del 'gol fantasma' sulla linea di porta: la proposta del 'video-arbitraggio' dovrebbe passare attraverso diverse commissioni prima, eventualmente, di essere applicato un giorno al calcio.