FIFA: Blatter apre alla moviola in campo

16:55 - Joseph Blatter, numero uno della FIFA, ha aperto alla possibilità di adottare la moviola in campo durante una partita di calcio. Lo ha ribadito con un comunicato ufficiale per quella che potrebbe essere una svolta epocale: "Così daremo più aiuto agli arbitri e più giustizia ai risultati. Concederemo agli allenatori due 'chiamate tecniche' per tempo, ma solo a gioco fermo. L'arbitro visionerà il monitor per controllare la decisione".

Alla fine sembrerebbe essere caduto anche l'ultimo baluardo per l'ingresso della tecnologia nel calcio. La federazione internazionale, rappresentata da Blatter, ha confermato la volontà di inserirla nelle partite, con un abbozzo di quello che potrebbe diventare l'utilizzo della moviola in campo. Due chiamate per tempo permesse all'allenatore a gioco fermo per contestare la scelta dell'arbitro e la possibilità per il direttore di gara di controllare la decisione su un monitor a bordo campo, con le immagini tv fornite dal circuito nazionale.

Non solo, nel Mondiale brasiliano hanno ottenuto grande consenso sia la bomboletta spray per le punizioni che la goal technology. Una promozione a pieni voti da parte di Blatter che punterà a riproporle anche all'Europeo del 2016 in Francia.



BLATTER: "ECCO L'ERRORE DELL'ITALIA"