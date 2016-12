Febbre Mondiale, sale sull’aereo dell’Inghilterra fingendosi un calciatore

18:01 - Ce l'aveva quasi fatta, era a un passo dal salire a bordo del pullman della nazionale inglese diretto verso l’aeroporto. Il volo per il Brasile aspettava lui e i suoi compagni, ma poi gli steward si sono accorti che qualcosa non andava, l'hanno riconosciuto e cacciato di peso e il sogno Mondiale è così svanito all'ultimo momento. Il protagonista del singolare episodio è Jason Bent, personaggio creato da Simon Brodkin per lo spettacolo della BBC “Three’s Lee nelson’s Well Good Show”.

Si è procurato una divisa ufficiale della nazionale dei Leoni inglesi, una giacca, una cravatta e tutto il resto e si è aggregato al gruppo di calciatori in partenza per Rio. Tra qualche faccia sospetta e alcune risatine dei giocatori, Bent è stato scoperto, proprio appena prima di salire sul pullman che avrebbe portato i ragazzi di Hodgson all'aeroporto di Luton. Una volta fermato, è stato poi allontanato dall’autobus mentre, in piena improvvisazione, continuava a sbandierare il proprio passaporto rivendicando il diritto di andare al Mondiale brasiliano.

Jason Bent non è nuovo a imprese di questo genere. Lo scorso 16 marzo, in occasione della partita Marchester City–Everton, riuscì addirittura a entrare in campo e fare il riscaldamento pre-gara con i calciatori del City prima di essere cacciato, ancora una volta, dagli steward. Bent in quel caso fu accusato di aver violato la legge sui reati del calcio, ma la pena fu ritirata e fu rilasciato grazie a una cauzione condizionale di sei mesi. Probabilmente anche stavolta riceverà lo stesso trattamento, peccato però: non sarebbe stato male vederlo scendere in campo nell'esordio di sabato 14 contro l'Italia...