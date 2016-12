Falso reportage mostra i trionfi della Corea del Nord al Mondiale. E qualcuno ci casca...

13:40 - Brasile 2014, fase a gironi: la Corea del Nord in forma smagliante supera con facilità Giappone, Usa e Cina (7-0, 4-0, 2-0) e si prepara a sfidare negli ottavi il Portogallo. Come? La Corea del Nord non si è qualificata? Esatto. Infatti il reportage è un divertente fake che prende in giro l'isolamento (reale, purtroppo) in cui vivono i 'sudditi' di Kim Jong-un. Qualcuno, come il sito canadese CBC.ca, sembra però averlo preso abbastanza sul serio.

Il reportage inizia con una giornalista che racconta le epiche imprese della Corea del Nord in terra brasiliana. Accompagnate da una solenne colonna sonora, si vedono le immagini di un soddisfatto leader (figlio del precedente dittatore Kim Jong-il) che si congratula con i giocatori che si preparano ad affrontare negli ottavi di finale Cristiano Ronaldo e soci.

A smascherare il fake ci hanno pensato gli utenti del sito di social news Reddit, che hanno rilevato, ad esempio, la non corrispondenza tra il sonoro e il movimento delle labbra della giornalista che, inoltre, parlerebbe un dialetto completamente inventato. Ma soprattutto, in Corea del Nord la tv di stato ha trasmesso le partite del Mondiale.

Insomma: isolati dal resto del pianeta, ma non durante il campionato del mondo.