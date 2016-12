13 giugno 2014 Eto'o, Mondiale extralusso: ecco cosa ha preteso in camera Il fuoriclasse ex Inter e Barcellona non si smentisce mai e anche in Brasile ha voluto stare comodo... Tweet google 0 Invia ad un amico

13:42 - Una lussuosissima suite da 193mq attrezzata con piscina privata, Jacuzzi matrimoniale, terrazza, una palestra pesi e una sala cinema e tv. No, non è la casa dei vostri sogni e neanche la vacanza della vostra vita: è la camera d'albergo di Samuel Eto'o per il ritiro del Camerun in Brasile. L'ex attaccante di Barcellona e Inter, famoso per la sua collezione di auto, per quella di pellicce e per aver vissuto in una casa da 20 milioni di euro a Mosca, in Brasile vuole fare bene e per farlo ha bisogno di avere qualche confort... Costo della "camera", 3mila euro a notte.