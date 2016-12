E in Brasile si festeggia l'Uru...bye

18:20 - "Uru...bye". La sconfitta dell'Uruguay contro la Costa Rica è stata celebrata anche con considerazioni del genere dai 'media' brasiliani. Subito dopo il fischio finale molti commentatori avevano fatto rilevare che "la Celeste che ci ha tolto il titolo nel 1950, ha cominciato il suo secondo Mondiale brasiliano nel modo peggiore, con una sconfitta vergognosa".

E questa mattina, quasi come una catarsi liberatoria, un’emittente ha mandato in onda le immagini del gol decisivo di Ghiggia al Maracanà nel 1950, con l'urlo disperato del radiocronista che commentava la partita decisiva per l'assegnazione del titolo: Uruguay 2, Brasile 1. E dramma sportivo nazionale.

Sembra quasi tracimare questa voglia di scacciare l'incubo del Maracanazo 1950. Viene poi ricordato come ogni tocco di palla dei calciatori del Costa Rica sia stato salutato al pubblico del 'Castelao' con una serie di olé che hanno zittito la vasta rappresentanza di tifosi arrivati da Montevideo e che erano riusciti a far entrare nello stadio di Fortaleza alcuni striscioni con la scritta 'Maracanazo 2', esposti ma poi ritirati dopo che Cavani e compagni sono andati sotto per 3-1.

Così ora sui social network dilaga l'ironia, con l'ormai celebre foto del fantasma in maglia celeste aggiornata con la scritta "Sei vecchio”. Sono troppi i ricordi negativi che l'Uruguay si porta dietro, ed ecco perché, a questo punto, nel paese del "Mondiale dei Mondiali", come l'ha definito Dilma, si tifa più che mai Italia e Costa Rica.