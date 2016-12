E' il giorno di Italia-Uruguay 

17:21 - Ci siamo: è arrivato il grande giorno di Italia-Uruguay. Così alle 18 la Nazionale di Prandelli si gioca la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale: una partita difficile per gli azzurri che, però, hanno a disposione due risultati su tre visto che basta anche un pareggio per passare il girone. Il ct ha già deciso la formazione, non ci sono dubbi: 3-5-2 con la difesa juventina e l'attacco inedito Immobile-Balotelli.

Nonostante il diluvio di ieri e le paure dei giorni scorsi il match si svolgerà regolarmente e senza intoppi, anche se a Natal ha ripreso a piovere. All'Arena Das Dunas è tutto pronto e questa volta gli azzurri avranno un avversario in meno: il caldo. Testa solo sull'Uruguay dal temibile attacco: Suarez e Cavani spaventano tutti.

NATAL: CONDIZIONI METEO

17:15 BUFFON, MESSAGGIO ALLA NAZIONE

"Un incitamento forte e coeso deve arrivare dall'Italia, lasciando da parte le divisioni che ci sono durante la stagione per UNIRCI tutti sotto il tricolore. Noi a lottare in campo, voi a tifare allo stadio o davanti alla tv, uniti per gli stessi colori, uniti per la nostra passione, uniti per la nostra Italia!



16:32 L'ITALIA E' ARRIVATA ALLO STADIO

Gli azzurri sono arrivati da pochi minuti allo stadio di Natal dove alle 18 affronteranno l'Uruguay16:27 PRANDELLI ANNUNCIA IMMOBILE-BALOTELLI

Nella riunione tecnica appena conclusa, Cesare Prandelli ha annunciato ai giocatori azzurri la squadra che affrontera' tra poco meno di due ore l'Uruguay nell'ultima partita del girone dei mondiali. Le scelte del ct italiano ricalcano le indicazioni della vigilia: difesa a tre con Barzagli, Bonucci e Chiellini, esterni Darmian e De Sciglio, centrocampo con Verratti, Pirlo e Marchisio, e in avanti la coppia Balotelli-Immobile.

11:45 INIZIANO A SVEGLIARSI GLI AZZURRI

Alle 11:45, le 6:45 brasiliane, è suonata la sveglia per i calciatori azzurri. Bonucci è stato il reattivo a postare il buongiorno su twitter: il grido è "forza azzurri!".



12:00 ROBERTO BAGGIO CARICA LA NAZIONALE



NATAL: CONDIZIONI METEO

Dopo una notte e un risveglio tranquillo sotto il profilo meteorologico - cielo azzurro e un po' di sole - a Natal ha ripreso a piovere intorno alle 9 locali. Il match è in programma alle 13.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Darmian, Verratti, Pirlo, Marchisio, De Sciglio; Balotelli, Immobile. A disp.: Sirigu, Perin, Abate, Paletta, Thiago Motta, Candreva, Aquilani, Parolo, Cassano, Cerci, Insigne. All.: Prandelli.

Uruguay (4-3-1-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, A. Pereira; A. Gonzalez, Arevalo Rios, C. Rodriguez; Lodeiro; Suarez, Cavani. A disp.: Munoz, Silva, Fucile, Maxi Pereira, Coates, Gargano, Perez, Ramirez, Hernandez, Forlan, Stuani. All.: Tabarez