Diluvio a Natal: allerta per Italia-Uruguay 

18:58 - Sale l'allerta meteo per Italia-Uruguay: nella notte brasiliana, ma anche nella mattinata, si è abbattuto un vero e proprio diluvio su Natal, la città dove è in programma il match decisivo per gli azzurri. Un violento temporale che rischia di complicare lo svolgimento della partita: la città è già in ginocchio per le abbondanti piogge dei giorni scorsi e, proprio ieri, si è aperta una voragine a 4km dal campo e la sala stampa dello stadio si è allagata. Alla vigilia sala stampa ok ma il campo è pesante.

Dopo la pausa di ieri, con un tiepido sole, è tornato il maltempo a Natal. Ora a preoccupare gli azzurri non è più il caldo, ma la pioggia. Nelle prossime ore, si valuteranno gli eventuali danni causati dal violento diluvio che continua a flagellare la città. E nelle prossime ore non si prevede nulla di buono.