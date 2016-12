1 luglio 2014 Di Maria scaccia l'incubo dei rigori al 118': Svizzera ko e Argentina ai quarti Gioca male l'Albiceleste che trova una magia del calciatore del Real Madrid su assist di Messi. Dzemaili prende il palo al 121' di MAX CRISTINA Tweet google 0 Invia ad un amico

10:57 - Ci è voluto un contropiede fulmineo al minuto 118 all'Argentina per vincere la resistenza della Svizzera nel penultimo ottavo di finale di Brasile 2014. Grazie a un gol firmato da Di Maria, dopo 118' sottotono, l'Albiceleste si qualifica ai quarti di finale con una buona dose di fortuna. Al 121', infatti, solo un clamoroso quanto sfortunato palo di Dzemaili evita alla squadra di Sabella la lotteria dei rigori.