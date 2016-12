De Rossi: "Costa Rica come gli inglesi. Con tre punti, è fatta"

08:57 - Daniele De Rossi, a tutto campo: "La Costarica è da temere, ma noi siamo l'Italia. Se vinciamo, è fatta. E' un Mondiale magnifico e vogliamo almeno la semifinale. Il successo pieno non ci è proibito. Giochiamo un bel calcio, in Nazionale ci sono tanti campioni: Pirlo è amato in tutto il Mondo e qui si esalterebbe anche Totti". Poi tante curiosità: sui social in incognito e il suo futuro in azzurro. "Non mollerò mai questa maglia".



De Rossi, in questa Nazionale sei insostituibile? Cosa ne pensi?

"E' un concetto sbagliato, per me e qualsiasi altro giocatore. Ci sono altri giocatori che possono fare quello che faccio io o anche meglio di me. Questi titoli non mi interessano. Mi piacciono i punti e quello che facciamo in campo".

E' il tuo terzo Mondiale. E hai detto: mi dispiacerà non giocare più con Pirlo

"Il Mondiale ti rimane dentro, lo vinci o lo perdi, ma il sentimento è questo Stai in camera con un compagno, Pirlo, per tanti anni e sono dodici. Il dispiacere c'è, ma non parliamo di questo".

Non compari nei social network? Non ti piace esporti?

"Ci sono, ma con nomi di fantasia. Per comunicare con le persone a me care, quello che mi interessa. Mettere le mie faccende in pubblico non mi piace. E allora ci sono, ma in incognito".

Perché dobbiamo temere la Costarica?

"Deve essere una paura sana, paura no, direi rispetto di una squadra che ha battuto l'Uruguay e ha individualità molto importanti. E poi il clima: loro sono più abituati di noi. E sono carichi. Noi non lo sottovalutiamo".

Belinelli ha vinto il titolo Nba, primo italiano nella storia. Che cosa gli dici?

"Ho visto, io poi guardo tutti gli sport. Uno spettacolo. Sono tutte emozioni. Ha fatto qualcosa di storico, è un campione, ha trovato spazio nella Nba, ha trovato la sua dimensione. E' una impresa sportiva e umana la sua, doppia vittoria. Grandissimo".

Hai detto: non sono insostituibile. Però il 4-1-4-1 senza di te ci pare difficile.

"Thiago Motta lo fa bene quanto me, magari meno dinamico ed esplosivo, ma tatticamente meglio di me. Se lo chiedi a Pirlo o Verratti fai un buco nell'acqua, parlo del mio ruolo. Ma Thiago è un mediano difensivo di livello mondiale".

Il modulo Italia è un po' il tiki taka spagnolo?

"Il modulo Spagna e Barcelona è qualcosa di molto bello che il calcio ha visto e vive. Magnifico. Noi possiamo farlo, con le caratteristiche che abbiamo. E diventa un modulo interessante, visto il clima: il ritmo deve calare e dunque tenere la palla quando fa caldo diventa determinante, perché andare a prenderla agli avversari diventa difficile. Abbiamo un centrocampo forte, ma non da oggi: direi da molti anni. Questo mi sembra quello più ricco di giocatori diversi e complementari".

La prima partita l'avete vinta perché il cetrocampo è stato determinante?

"Per tanti motivi. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, all'inizio. Potevamo subire un gol, e andare male. Poi abbiamo giocato bene a metà campo, in fase d'attacco, anche in fase difensiva".

Facciamo tre punti con la Costarica. E poi?

"Se dovessimo vincere, saremmo quasi a posto in vista della qualificazione. Un giorno prima giocano Uruguay e Inghilterra".

I bambini questa mattina, con voi all'allenamento. Che festa è stata?

"Io posso dire che qui in Brasile siamo stati accolti bene, benissimo. I bambini poi, hanno un entusiasmo contagioso. Il popolo brasiliano è meraviglioso, accoglienza stupenda. Credo che sia il Mondiale più bello e gioioso di sempre. Rapporti umani eccellenti. In albergo poi. Ci troviamo da Dio".







Gli orari delle partite, che cosa ne pensi?

"Penso che a tutti i livelli, da noi in Italia e ai Mondiali, i problemi legati agli orari sono una cosa secondaria. In Italia giochiamo alle nove di sera a gennaio, col ghiaccio. Qui nel pieno pomeriggio con un caldo pazzesco. Accettiamo, andiamo avanti. Si potrebbe fare di meglio, ma contano tanti aspetti del problema, gli affari, il pubblico, le tivu. Il caldo c'è per noi e i nostri avversari".

Si aspetta un Costarica simile a quello visto con l'Uruguay?

"Abbiamo visto solo pochi minuti, in diretta. Lo studieremo nelle prossime ore. Credo che giocheranno la stessa gara disputata contro i sudamericani".

La squadra che l'ha colpita di più?

"Facile dire l'Olanda, cinque gol alla Spagna e se avessero avuto anche Strootman... Grande compattezza, e il solito grande allenatore, Van Gaal".

Dove arriverà l'Italia in questo Mondiale?

"E' sbagliato dirlo adesso, per noi e per tutti. Io credo che la Spagna farà un gran Mondiale, nonostante la sconfitta. E chi è andato bene al debutto, potrebbe cadere in qualche trappola".

L'obiettivo minimo della Nazionale? E Totti in azzurro quale ruolo avrebbe avuto?

"In Germania abbiamo vinto e nessuno lo avrebbe pronosticato. Io direi che l'obiettivo minimo è la semifinale, ma lo dico un po' così, perché poi dipende dagli accoppiamenti negli ottavi e nei quarti, non ha molto senso andare oltre una indicazione. Totti? Lui ha giocato con quattro o cinque generazioni di Roma diverse, e si è sempre trovato bene. In questa Nazionale, con questo gioco, con gente che sa farti arrivare il pallone pulito sui piedi, si sarebbe trovato molto bene".

Che cosa mettere in campo contro la Costarica, prima di tutto?

"Come con l'Inghilterra, la Costarica è squadra molto fisica. Far valere la nostra identità".

Pirlo, come lo definisci?

"Un esempio. In tanti anni di tante partite e tanti successi, non ha mai sbagliato nemmeno un comportamento. La gente nel Mondo lo adora".

De Rossi e la Nazionale. Quando finirà?

"Non lo so. Mi sento ancora giovane e forte, la Nazionale mi esalta. Faccio gli scongiuri, la maglia azzurra a me piace tantissimo e fino a quando sarò in grado di onorarla la onorerò".