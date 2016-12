Courtois l'imbattibile: il Belgio ha il suo talismano

10:16 - Si scrive Thibaut Courtois, si legge "imbattibile". Il Belgio, soffrendo non poco contro gli Stati Uniti, è volato ai quarti di finale al Mondiale brasiliano e buona parte del merito è anche del suo numero uno, un vero e proprio fuoriclasse-talismano. Con la vittoria di Salvador, infatti, Courtois ha mantenuto la propria imbattibilità con la maglia della nazionale. Una striscia iniziata all'esordio nel novembre 2011 e lunga ora 21 partite.

Certo la sorte lo ha aiutato in occasione della clamorosa occasione fallita da Wondolowski ben oltre il 90' a due passi dalla meta, ma le qualità di Courtois tra i pali, già dimostrate ampiamente con la maglia dell'Atletico Madrid, hanno portato un valore aggiunto a una rosa giovane e forte. Ventuno partite senza sconfitte per il portierone belga, dall'amichevole Francia-Belgio del novembre 2011 terminata 0-0 al 2-1 maturato ai supplementari contro gli USA di Klinsmann. In quasi tre anni la sua porta è stata infilata solo dodici volte, due a Brasile 2014 contro Algeria e appunto Stati Uniti.

Un percorso netto passato per sette amichevoli e l'intero girone di qualificazione al Mondiale, chiuso senza sconfitte per la nazionale di Wilmots. Vittime illustri come Francia, due volte costretta allo 0-0 in due amichevoli, e Olanda, battuta 4-2 nel maggio 2012, ma anche i soli quattro gol subiti nel minitorneo di qualificazione a Brasile 2014. Ora toccherà a Lionel Messi, non certo uno qualunque, cercare di rompere l'incantesimo belga. Una sfida nella sfida dopo l'ultima straordinaria stagione di Courtois all'Atletico Madrid, capace di spodestare da Spagna e Europa proprio il Barcellona della Pulce.

DATA PARTITA COMPETIZIONE 15/11/2011 Francia-Belgio 0-0 Amichevole 25/05/2012 Belgio-Montenegro 2-2 Amichevole 15/08/2012 Belgio-Olanda 4-2 Amichevole 07/09/2012 Galles-Belgio 0-2 Qual. Mondiale 11/09/2012 Belgio-Croazia 1-1 Qual. Mondiale 12/10/2012 Serbia-Belgio 0-3 Qual. Mondiale 16/10/2012 Belgio-Scozia 2-0 Qual. Mondiale 22/03/2013 Macedonia-Belgio 0-2 Qual. Mondiale 26/03/2013 Belgio-Macedonia 1-0 Qual. Mondiale 07/06/2013 Belgio-Serbia 2-1 Qual. Mondiale 14/08/2013 Belgio-Francia 0-0 Amichevole 06/09/2013 Scozia-Belgio 0-2 Qual. Mondiale 11/10/2013 Croazia-Belgio 1-2 Qual. Mondiale 15/10/2013 Belgio-Galles 1-1 Qual. Mondiale 05/03/2014 Belgio-Costa d'Avorio 2-2 Amichevole 01/06/2014 Svezia-Belgio 0-2 Amichevole 07/06/2014 Belgio-Tunisia 1-0 Amichevole 17/06/2014 Belgio-Algeria 2-1 Brasile 2014 22/06/2014 Belgio-Russia 1-0 Brasile 2014 26/06/2014 Belgio-Corea Sud 1-0 Brasile 2014 01/07/2014 Belgio-Usa 2-1 dts Brasile 2014