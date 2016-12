Costa Rica, Pinto avverte l'arbitro: "Attento ai tuffi di Robben"

11:09 - "Rispetto alla prima partita la fiducia è aumentata enormemente, ma non c'è alcun pericolo di sottovalutare l'impegno, l'obiettivo è troppo grande". Parole del ct dell'Olanda Van Gaal alla vigilia della sfida dei quarti di finale del Mondiale contro la Costa Rica. "La formazione? E' top secret, non ho intenzione di rivelare nulla", ha aggiunto. Dal canto suo il ct avversario Jorge Luis Pinto avvisa l'arbitro: "Attento ai tuffi di Robben".

"E' un tema delicato sul quale si rischia di fare 'scivoloni' - ha aggiunto Pinto - Invito la Fifa a seguire tutto con grande attenzione. Negli arbitraggi visti finora ho notato degli errori importanti, e la cosa mi preoccupa. Spero che l'arbitro di domani non ne commetta, e nel dirlo sono categorico". Sollecitato ancora su Robben, il ct della Costa Rica ha risposto: "Ama il 'piscinazo'. Una punizione a suo carico sarebbe servita da esempio al mondo, con il Messico avrebbe dovuto essere espulso per come si è buttato". Poi parlando della partita. "L'Olanda ha un grande allenatore, ma noi abbiamo a disposizione un'occasione unica e vorremmo sfruttarla. Quanto alla tattica, attaccheremo anche stavolta, pur rispettando i nostri avversari".