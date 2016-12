Costa d’Avorio shock: è morto il fratello di Yaya e Kolo Tourè

10:33 - Una gravissima notizia sconvolge la Costa d'Avorio, qualche ora dopo la sconfitta contro la Colombia: i due fratelli Yaya e Kolo Touré piangono la morte del loro fratello minore, Oyala Ibrahim. Il ragazzo aveva solo 28 anni e le cause del decesso sono ancora sconosciute. La federazione ivoriana ha espresso subito tutto il cordoglio nei confronti dei due giocatori tramite un comunicato: "Siamo tutti in preghiera per lui". I 2 giocatori nel primo pomeriggio hanno abbandonato il ritiro, ma restano in Brasile per la partita decisiva contro la Grecia per la qualificazione agli ottavi.

All’interno del testo diffuso dalla Federazione ivoriana si legge: “Il presidente della FIF e del Comitato esecutivo invita tutti gli ivoriani ad unire le loro intenzioni di preghiera per il riposo dell'anima del defunto". Sempre all’interno della nota si evince come il ragazzo sia stato trovato morto giovedì 19 giugno a Manchester. Non c’è pace quindi per la Costa d’Avorio. Già ieri si era diffusa la falsa notizia che prima del match con la Colombia fosse morto il papà di Serey Die, giustificando così le lacrime del centrocampista durante l’inno nazionale. Il diretto interessato, al termine del match, ci ha però tenuto a smentire la notizia del tutto priva di fondamento. È stato lui stesso a ribadire come la morte del padre risalisse al 2004.