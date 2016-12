28 giugno 2014 Colombia-Uruguay: le pagelle degli "italiani" e il talento di James Tantissimi giocatori ed ex giocatori della Serie A in campo, ma la gara la illumina la classe di Rodriguez di MARCO MUGNAIOLI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:06 - Nel secondo ottavo di finale del Mondiale, la Colombia supera 2-0 l'Uruguay e raggiunge ai quarti il Brasile, prossimo avversario dei Cafeteros. Al Maracanà di Rio de Janeiro decide una doppietta di James Rodriguez, che al 28' sblocca la gara con un gran sinistro da 25 metri. L'attaccante del Monaco infila il bis in apertura di ripresa (50'), sfruttando un preciso assist di testa da parte di Cuadrado. Delude la squadra di Tabarez.

IL TABELLINO



COLOMBIA-URUGUAY 2-0

MARCATORI: 28' Rodriguez (C); 50' Rodriguez (C).

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Armero, Yepes, Zapata, Zuniga; Cuadrado (80' Guarin), Sanchez, Aguilar, Rodriguez (86' Ramos); Gutierrez (68' Mejia), Martinez. A disp.: Mondragon, Vargas, Arias, Balanta, Valdes, Carbonero, Ibarbo, Quintero, Bacca. All.: Pekerman.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Pereira; Gonzalez (67' Hernandez), Pereira (54' Ramirez), Rios, Rodriguez; Cavani, Forlan (53' Stuani). A disp.: Munoz, Silva, Coates, Fucile, Lugano, Gargano, Lodeiro, Perez. All.: Tabarez.

ARBITRO: Bjorn Kuipers.

NOTE: Ammonito: Lugano (U) dalla panchina.

Angoli: 3-5. Rec.: pt 1', st 3'.