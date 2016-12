Colombia, smascherato falso decreto presidenziale

18:33 - Cosa non si fa per il tifo? L'entusiasmo provocato dalle prestazioni di James Rodriguez e compagni sommato alla febbre per la Seleçao, hanno formato un cocktail pericoloso per i tifosi dei Cafeteros. In Colombia stava girando un decreto legge nel quale veniva dichiarata il 4 luglio, giorno dei quarti di finale Mondiale, festa nazionale. La presidenza del consiglio attraverso Twitter ha smentito il decreto, dichiarandolo falso.

Nel comunicato creato da qualche fanatico, veniva concesso ai dipendenti statali il permesso di assentarsi dal luogo di lavoro per poter seguire la partita dalla nazionale impegnata contro i padroni di casa del Brasile.Il tifo, così come la fantasia non ha limiti, ma davanti alla firma di Juan Manuel Santos Calderon, i tifosi colombiani non potranno far altro che armarsi di radio e sperare nella 'suerte'. Non festa nazionale, ma comunque una giornata semi-festiva visto che ogni attività, a parte bar e ristoranti, chiuderà alle 13 per permettere a chi vorrà di poter assistere in tv alla partita, in programma dalle 17 ora di Brasilia. A partire dall'ora di pranzo continueranno a funzionare solo i servizi essenziali, come pubblica sicurezza e salute.

La Presidencia de la República aclara a la opinión pública que el decreto 449 que circula en redes sociales es falso pic.twitter.com/U0Os4lQ8eq

— Presidencia Colombia (@infopresidencia) 3 Luglio 2014