Colombia, Mondragon è leggenda: in campo a 43 anni

00:35 - Faryd Mondragon è una leggenda del calcio. Il portiere colombiano, che ha compiuto 43 anni lo scorso 21 giugno è entrato negli ultimi 5 minuti dell'ultima partita del girone contro il Giappone ed è così diventato il giocatore più anziano ad aver mai partecipato alla fase finale di un Campionato del mondo. Il portiere colombiano batte Roger Milla, storico attaccante del Camerun, che rimane comunque il più vecchio giocatore di movimento della storia iridata.

Il record di Roger Milla, che partecipò ai Mondiali di Usa '94 a 42 anni compiuti, è stato quindi battuto, ma all'attaccante camerunense rimane in ogni caso il primato di marcatore più anziano nella storia dei Mondiali, avendo segnato all'età di 42 anni e 35 giorni nella partita della fase a gironi persa 6-1 dai Leoni indomabili contro la Russia.



Per Mondragon questo è il terzo Mondiale in carriera: a Usa '94 guardò i suoi compagni dalla panchina, a Francia '98 giocò titolare le tre partite della prima fase (poi la Colombia fu eliminata). Il portiere, soprannominato El Turco, quest'anno ha giocato in patria con il Deportivo Calì. "Mi ritirerò dopo i Mondiali, se Dio mi concederà l'onore di essere convocato dal professor Pekerman", aveva twittato prima di Brasile 2014, ora il suo sogno è realtà e Mondragon è nella storia del calcio