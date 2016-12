19 giugno 2014 Clamoroso flop delle Furie Rosse:

20:43 - Dopo il suo re Juan Carlos, che ha abdicato in favore del figlio, anche la nazionale spagnola, campione del mondo (e d'Europa) in carica, ha ceduto il proprio scettro. Punta forte su questo parallelismo la stampa iberica, che parla di fine di un'era e di ciclo concluso, ma rende omaggio a una generazione eccezionale di campioni. "Da un re all'altro", è il titolo scelto da 'La Vanguardia', che aggiunge: "Dopo aver stupito il mondo in quest sei anni, nei quali hanno vinto due Europei e un Mondiale, gli spagnoli dicono basta. E lo fanno in modo brutale e umiliante".

Cavalca la metafora anche il 'Mundo Deportivo': "Hanno abdicato", titola il quotidiano catalano, che parla di "Disastro totale per una nazionale arrivata al Mondiale tra le favorite". "Non ci sono scuse, bisogna semplicemente ringraziare questo gruppo, questa nazionale, per tutto quello che ha fatto, ma riconoscere anche che la Spagna, in questo Mondiale, è diventata la caricatura di se stessa".

"Sì, il Maracana ha visto la fine di una generazione gloriosa, ma non chiedeteci scusa, vi dobbiamo tanto", scrive 'As', il cui titolo di copertina recita: "E' stato bello finché è durato". Chiusura con 'Marca', che in prima pagina pubblica una foto con Iniesta (che aveva deciso la finale con l'Olanda 4 anni fa) di spalle, con la testa tra le mani e la scritta in inglese "The End".