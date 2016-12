Cile, Sampaoli: "Medel in dubbio, Vidal ci sarà"

08:34 - Il Cile, dopo aver battuto ed eliminato la Spagna nella fase a gironi dei Mondiali, è pronto a giocare un brutto scherzetto anche al Brasile padrone di casa agli ottavi. Il ct della Roja, Jorge Sampaoli deve far fronte al problema muscolare che ha colpito Medel in allenamento: "Se si giocasse oggi sicuramente non ce la potrebbe fare, ma la partita è domani, il ragazzo è un guerriero, un tipo particolare, e vorrebbe assolutamente esserci. Quindi aspettiamo"

Nessun dubbio, invece, sull'utilizzo di Vidal: "Arturo non ha problemi, è in condizione di giocare e ci sarà". Sampaoli, argentino doc alla guida del Cile, è consapevole di affrontare un Brasile motivatissimo pronto a sfruttare il grande calore del pubblico del Mineirao di Belo Horizonte: "L'impatto contro i cinque volte campioni del mondo che giocano in casa sarà duro. E' un match in cui bisognerà fare un'attenzione speciale - spiega il ct della Roja - e abbiamo lavorato a lungo su alcune situazioni. Per batterli dovremo dare il meglio, e ci siamo già riusciti contro la Spagna dando un saggio delle nostre possibilità. Sperare di ripetersi non è follia".