26 giugno 2014 Chiarimento Prandelli-Balo: Capita la lezione? Sì, mister, so di aver sbagliato La conversazione al momento dei saluti al rientro in Italia. Poi l'attaccante è rientrato a Brescia con Fanny

00:37 - Al momento dei saluti al ritorno dal Brasile, secondo fonti della Nazionale, sarebbe avvenuto il chiarimento tra Cesare Prandelli e Mario Balotelli. Hai capito la lezione? Sì, mister, so di aver sbagliato. E' questo il tono della conversazione tra i due, che ha chiuso l'avventura azzurra al rientro in Italia. Poi il giocatore, con la futura moglie Fanny Neguesha, è rientrato a Brescia a bordo della sua Ferrari rossa fiammante.

Il breve scambio di battute che emerge in queste ore, mentre i due scendevano dall'aereo, si è reso necessario soprattutto per la frattura tra il centravanti e il resto della squadra durante la breve esperienza in Brasile. All'interno del club italia è viva la convinzione che Balotelli ne deve fare di strada per recuperare terreno nella considerazione dell'ambiente.