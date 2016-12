2 luglio 2014 Charlotte Caniggia, il portafortuna dell'Argentina: un selfie davvero mondiale La figlia di Claudio, che nel 1990 ci ha fatto piangere ai Mondiali di casa nostra, si mostra in tutta la sua bellezza Tweet google 0 Invia ad un amico

11:27 - Quando suo papà ci fece terribilmente soffrire battendo Walter Zenga e regalando all'Argentina l'1-1 viatico per la vittoria ai rigori nella semifinale di Italia '90, lei non era ancora nata. La passione per il futbol ha comunque contagiato Charlotte Chantal Caniggia, 21 anni, che non ha resistito a farsi un selfie prima del match tra Argentina e Svizzera. Per la felicità della Rete, ma anche della Seleccìon che ha passato il turno. Proprio con un bel colpo di fortuna, quello messo in mostra dalla bella Charlotte.