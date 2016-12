28 giugno 2014 Cassano, rottura con Buffon: "Abbiamo vinto solo quando tu non c'eri..." Fantantonio ha difeso i giovani dopo la sfuriata del capitano azzurro e attaccato altri senatori: "Vogliono decidere tutto loro" Tweet google 0 Invia ad un amico

14:04 - Emergono altri retroscena della frattura che ha diviso il gruppo azzurro nella spedizione in Brasile. Secondo quanto riporta "Repubblica", tra Buffon e Cassano c'è stato un vero e proprio litigio e non due battute tra amici. Fantantonio ha preso le difese dei giovani, sbottando contro i senatori ("vogliono decidere tutto loro") e ironizzando nei confronti del numero 1 azzurro: "Abbiamo vinto solo quando non c'eri...". Una battuta che non è piaciuta al capitano, che ha risposto con un inequivocabile "lo prenderei a schiaffoni".

Se l'atmosfera era diventata più tesa subito dopo la vittoria dell'Inghilterra, perché Cassano avrebbe voluto giocare mentre i senatori lo avevano rimproverato di non impegnarsi abbastanza in allenamento, la situazione è precipitata con le dichiarazioni di Buffon e De Rossi che avevano, senza giri di parole, attaccato i più giovani della comitiva.



"Ci siamo impegnati, abbiamo lavorato come tutti gli altri, fatto tutto quello che potevamo, non è possibile che questi devono sempre fare la morale e dividere i buoni dai cattivi - ha raccontato Cassano agli amici una volta rientrato a Genova - Se avessimo vinto, vincevano loro. Invece ora, abbiamo perso solo noi".