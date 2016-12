Casillas litiga con un tifoso su Instagram

17:03 - Nella foto che ritraeva la compagna Carbonero con il figlio Martin in spiaggia, al commento provocatorio "tiralo in acqua per vedere se galleggia", Casillas ha risposto: "Tienes que ser un hijo de la gran puta para poner ese comentario, espero que tengas la vergüenza de pensar 3 minutos lo que has escrito" che tradotto diventa "Sei un gran figlio di puttana per il commento, spero che ti vergogni 3 minuti per quello che hai scritto".

Non trova pace il portiere del Real, reduce da un'annata tutt'altro che positiva. Nonostante la vittoria della Champions infatti, i suoi errori individuali hanno sancito l'eliminazione dal Mondiale oltre che rischiato di compromettere la vittoria della decima. Nemmeno le vacanze sembrano riuscire a guarire l'estremo difensore che, cadendo nelle provocazioni via web, si è reso protagonista di questo brutto episodio.