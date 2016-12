Camerun, già finito il Mondiale di Eto'o?

18:06 - Brasile 2014 portebbe finire qui per Samuel Eto'o. Il leader del Camerun è messo ko da un infortunio al ginocchio e resterà fuori almeno 10 giorni. Salterà certamente la sfida contro la Croazia e anche quella del 23 contro il Brasile. Tornerà in campo solo dagli ottavi se la nazionale camerunense ci sarà ancora. Lui da twitter e facebook, intanto, conferma: "Ci vuole un miracolo, spero che gli dei mi aiutino". Lo sperano anche in Camerun.

Tornerà in campo agli ottavi, ammesso che il Camerun riesca ad arrivarci. Gli africani visti in campo contro il Messico, con Eto'o in campo, non hanno impressionato. Difficile pensare che possano andare avanti. L'ex nerazzurro lo spera, per poter tornare in scena. In caso contrario si "accontenterà" di recuperare dall'infortunio nella sua confortevole stanza extralussuosa da 3 mila euro a notte., con tanto di vasca idromassaggio. Per la serie "triste, ma neanche tanto".