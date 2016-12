C'è la Costarica, Rosy tifa Italia

11:46 - Dopo la bellissima Laura Cremaschi (che si era dipinta il corpo per sostenere l'Italia nella partita inaugurale contro l'Inghilterra), ora tocca ad un'altra sexy bionda dello show business dimostrare a suo modo il proprio tifo per gli Azzurri. In vista della decisiva gara con la Costarica, infatti, Rosy Maggiulli, ex concorrente del GF 2011 e autrice del libro provocazione "Le maniglie del piacere", ha lanciato degli scatti esclusivi per urlare al mondo "I love Italy". Speriamo porti bene quanto la Cremaschi...