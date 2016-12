Buffon: "I giovani dovrebbero arare i campi della Serie A"

12:09 - Rieccolo. A una manciata di giorni dall'eliminazione dal Mondiale e dalle parole, dure, dell'immediato dopo-partita con l'Uruguay. Gigi Buffon torna sui temi caldi della Nazionale, da Balotelli ai giovani "che non fanno" e non seguono l'esempio di quei vecchi che "tirano sempre la carretta". "Se un giovane ha talento - dice il portiere azzurro - non lo mandi in Nazionale dopo tre-quattro partite, ma gli fai arare i campi della Serie A":

"Spesso i giovani vengono caricati di grandi aspettative - dice al Corriere della Sera -, ma sotto c'è molta fragilità. Sento dire dal 2010 che l'Italia è vecchia, ma se un giovane ha il talento per diventare un campione non lo mandi in Nazionale dopo tre-quattro partite: gli fai arare i campi della Serie A. Io ho giocato in Nazionale due anni dopo l'esordio e mi sono reso conto che si trattava di un onore e di un impegno non semplici da sostenere. Adesso un ragazzo dopo tre partite buone è in Nazionale e dà per scontato tutto".Il riferimento è a Balotelli? "Non ho mai avuto paura a esprimermi - continua il capitano azzurro -. Spesso le cose mi escono come starnuti. Ho espresso un concetto di cui sono convinto ancora adesso. Ma in vent'anni di carriera non ho mai attaccato un compagno. Figuriamoci se avrei potuto farlo in un momento come quello. E Balotelli, a 24 anni, non è certo un giovane".

Fatto sta che l'Italia ha fallito... "Le cause? Fattori ambientali, come il caldo, valgono per tutti, ma forse molti di noi erano anche logori da un punto di vista fisico. La vittoria iniziale ci ha illuso. Prima di questo Mondiale l'Italia si era fatta apprezzare per il bel gioco, qui sembravamo una squadra senza idee. Critica a Prandelli? Per niente. Il mister è una persona perbene e un ottimo tecnico e mi dispiace che si sia dimesso. Ha riavvicinato la gente alla Nazionale con pazienza, sentimento e volontà. In questo ha vinto. L'idea di proporre un nuovo modo di giocare con gli uomini che avevi a disposizione era giusta. In tre competizioni siamo arrivati due volte sul podio".