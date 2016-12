9 luglio 2014 Brasile umiliato ed eliminato: la disperazione dei calciatori della Seleçao Al triplice fischio dell'arbitro Rodriguez Moreno esplodono le lacrime sui volti dei brasiliani: Oscar e David Luiz i più affranti Tweet google 0 Invia ad un amico

00:21 - I tifosi avevano cominciato a piangere da un pezzo sugli spalti per un sogno andato in frantumi dopo meno di mezzora. Al triplice fischio dell'arbitro messicano Rodriguez Moreno, anche i calciatori del Brasile non sono riusciti a trattenere le lacrime per l'umiliazione e l'eliminazione da parte della Germania. Oscar e David Luiz i brasiliani più affranti.