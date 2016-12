Brasile: si ferma anche Willian

23:44 - Piove sul bagnato in casa Brasile: nell'ultimo allenamento si è fermato anche Willian dopo uno scontro di gioco con l'interista Hernanes. Il giocatore offensivo del Chelsea, che nei piani di Scolari era il naturale sostituto di Neymar, è ora a rischio per la semifinale contro la Germania per un problema alla schiena. L'ex Anzhi è rimasto a terra qualche minuto ed è subito stato soccorso dallo staff medico della naizonale brasiliana prima di abbandonare la seduta in anticipo e scuro in volto.

E' emergenza attacco dunque per la Seleçao che martedì si giocherà l'accesso alla finale contro i tedeschi. Willian per forze di cose, se sarà a disposizione, non sarà al 100% e Scolari dovrà scegliere uno tra Jo e Bernard per sostituire Neymar.