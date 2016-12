Brasile, Scolari: "Questo è il nostro Mondiale"

23:18 - "È arrivato il nostro momento, il momento di tutto il Brasile. Vogliamo scendere in campo tutti assieme. Questo è il nostro Mondiale". A 24 ore dal fischio d'inizio del Mondiale, il commissario tecnico del Brasile, Felipe Scolari chiama a raccolta tutta una Nazione a sostegno dei suoi ragazzi in vista del match d'apertura contro la Croazia: "Questo Brasile mi ricorda per compattezza quello che vinse il titolo nel 2002".

Felipao è stato raggiunto in settimana dalla tragica notizia della morte di un nipote: "La vita va avanti – spiega -. Ognuno ha un suo percorso, una strada da percorrere. Io mi faccio forza con il lavoro delle persone che mi circondano e cerco di tenere da parte la tristezza".



Presente alla conferenza stampa della vigilia anche Neymar. Scolari chiede per la sua stella una particolare attenzione da parte degli arbitri: "Se ci sarà gioco violento nei confronti di Neymar dovrà intervenire il direttore di gara. E’ il suo compito".



Poi è il turno proprio di Neymar che ha bene in testa il suo obiettivo: "Mi ispiro a Romario e a Ronaldo. Sono stati dei crac. Ma guardo con attenzione anche a altri campioni. Mi piacciono Messi e Cristiano Ronaldo. Nella mia testa ho un solo obiettivo, vincere il mondiale. La classifica dei cannonieri non mi interessa. Come vivo questa vigilia? Prima della finale della Coppa Libertadores feci fatica a dormire. Ora sono più maturo - conclude -. E sono convinto di aver fatto bene il mio lavoro".