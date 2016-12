Brasile, Scolari non si dimette: "Decide la federazione"

08:39 - Felipe Scolari non si dimette. Nonostante le figuracce e il malumore del popolo brasiliano, il ct della Seleçao resta al suo posto: "La decisione spetta al presidente della federazione - ha spiegato Felipao dopo il ko con l'Olanda - Vi ricordo che nei tre Mondiali da allenatore ho finito sempre fra le prime quattro, non posso stare a piangere tutta la vita". Sulla partita: "Abbiamo preso gol subito e le cose si sono messe male".

"Abbiamo giocato bene, disinvolti, creando buone opportunità. Il primo gol è arrivato in fuorigioco, il risultato è bugiardo. Ripeto, abbiamo preso gol all'inizio e lì è cambiata la partita". Il ct non torna sulle disattenzioni difensive che ormai si ripetono dall'1-7 con la Germania ed elogia il gruppo: "Questi ragazzi hanno vinto la Confederations Cup e hanno gettato le basi per il futuro".

Mentre tecnico si giustifica, i giocatori chiedono scusa: "La gente sognava, non meritava un finale di questo tipo - ha detto Thiago Silva - Purtroppo questo è il calcio, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi che ci hanno sostenuto sia dopo il 7-1 che dopo il 3-0. Hanno fischiato alla fine, ma è normale. Provo frustrazione, grande tristezza, stanotte non dormirò, è brutto tornare a casa così. Non meritavamo di chiudere al quarto posto".