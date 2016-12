12 luglio 2014 Brasile-Olanda, le pagelle: Maicon si salva, super Robben La stella dell'Olanda spacca la partita dopo solo 3 minuti, il terzino della Roma il migliore dei suoi di MARCO MUGNAIOLI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:10 - L'Olanda batte il Brasile e si aggiudica la finale per il 3/4° posto al Mondiale: gli Oranje vincono 3-0 grazie ai gol di Van Persie, Blind e Wijanldum. Avvio disastroso per la Seleçao: Thiago Silva atterra Robben al limite dell'area, ma l'arbitro concede un calcio di rigore che Van Persie trasforma. Al 17' erroraccio di David Luiz, che serve Blind per il gol del raddoppio. Al 92' tris di Wijnaldum. La squadra di Scolari chiude tra i fischi.

IL TABELLINO

BRASILE-OLANDA 0-3

MARCATORI: 3' Van Persie rig. (O), 17' Blind (O); 90'+1 Wijnaldum (O).

BRASILE (4-2-3-1): Julio Cesar; David Luiz, Maicon, Maxwell, Thiago Silva; Luiz Gustavo (46' Fernandinho), Oscar; Paulinho (58' Hernanes), Ramires (73' Hulk), Willian; Jo. A disp.: Jefferson, Victor, Dani Alves, Dante, Henrique, Marcelo, Bernard, Fred, Neymar. All.: Scolari.

OLANDA (5-3-2): Cillessen (90' Vorm); Blind (69' Janmaat), De Vrij, Martins Indi, Vlaar, Clasie (89' Veltman); De Guzman, Robben, Wijnaldum; Kuyt, Van Persie. A disp.: Krul, Kongolo, Verhaegh, De Jong, Fer, Depay, Huntelaar, Lens. All.: Van Gaal.

ARBITRO: Djamel Haimoudi.

AMMONITI: Fernandinho, Oscar, Thiago Silva (B), De Guzman, Robben (O).

NOTE: angoli 4-1. Rec.: pt 2', st 5'