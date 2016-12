Brasile, Neymar: "Sto bene, con la Colombia ci sarò"

10:10 - Neymar è pronto a guidare il Brasile nel match dei quarti di finale dei Mondiali contro la Colombia nonostante le botte prese contro il Cile e al 'problema emozioni' di cui tanto si è parlato dopo averlo visto in lacrime durante l'inno prima della sfida alla Roja. "Ognuno vive le proprie emozioni, ma non credo che questa cosa dell'ansia e dell'aspetto emotivo sia diventata un problema", ha detto Neymar in conferenza stampa a Teresopolis.



L'asso del Barcellona, che insieme al resto della squadra ha avuto anche un incontro con la psicologa Regina Brandao, ha aggiunto: "Stiamo tutti bene, è stata la partita contro il Cile ad essere emozionante. Siamo pronti a sfidare la Colombia. Io sto bene, e ci sarò e vi dico che sono allegro, perchè fra noi prevale questo sentimento. Non ci credete? E' perchè voi non scendete in campo con noi".



La chiusura di Neymar è per la Colombia e per James Rodriguez: "E' chiaro che la Colombia è una grande squadra, ha vinto tutte le partite giocate finora e ha mostrato anche grande forza. James Rodriguez è un 'craque', anche se molto giovane. Come me, anche lui ha 22 anni e ha dimostrato di essere un grande giocatore. Ma, con tutto il rispetto, spero che il suo ciclo finisca adesso, e che continui quella della nazionale brasiliana".