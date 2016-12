Brasile, Neymar: "Debutto migliore di quanto sperassi"

10:32 - Subito Neymar. Il fuoriclasse del Brasile, forse il più atteso del Mondiale appena iniziato, si è reso immediatamente protagonista di una doppietta che ha spianato la strada ai verdeoro per il sofferto 3-1 sulla Croazia: "Speravo nella vittoria - le parole del giocatore al termine dell'esordio nel Girone A -, la doppietta mi regala grande felicità. E' stato un debutto anche migliore di quanto sperassi. Cartellino giallo? Giocherò senza pensieri".

Oltre a Neymar anche altri elementi del Brasile si sono fermati ai microfoni nel dopo partita. Oscar ha siglato la rete del 3-1 ma non è sembrato particolarmente soddisfatto della prova dei suoi: "Sono felice, anche per il mio gol ma soprattutto per la vittoria. Ma in fase difensiva dovremo stare molto più attenti". E a proposito di fase difensiva anche Marcelo, colpevole dell'autorete che ha aperto i Mondiali, ha voluto dire la sua: "Il sostegno dei miei compagni dopo l'autogol mi ha fatto molto piacere. Ero tranquillo, sapevo che se mi fossi lasciato andare sarei stato ancora più dannoso per la squadra".

SCOLARI: "IL RIGORE C'ERA"

Il ct Luiz Felipe Scolari, più che analizzare la partita, è costretto a difendersi dagli attacchi per l'aiutino concesso al Brasile in occasione del rigore del 2-1: "Milioni di persone hanno visto che non era rigore? Io ho visto che lo era, e anche l'arbitro - la replica di Felipao -. Non sono qui per stabilire se era rigore o meno, ma ho visto l'azione dieci volte in tv e per me era rigore". Scolari si concentra poi sulla partita: "Abbiamo commesso degli errori: ma ne parlerò coi miei giocatori, non con la stampa. Nessuno potrà più dire che i tifosi di San Paolo non aiutano il Brasile: stasera - ha concluso Scolari - sono stati fantastici".