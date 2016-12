9 giugno 2014 Brasile, Neymar cuore d'oro: fa foto con

Un bimbo scavalca la recinzione è viene prontamente bloccato dalla sicurezza. Grazie all'intervento dell'asso del Barcellona tutto fiinisce per il meglio

11:48 - Si chiama Bernardo Ramos, ha solo 8 anni e ha passato un pomeriggio che non dimenticherà mai. Il bimbo in questione ha pensato bene domenica di scavalcare la recinzione che delimitava il campo d'allenamento del Brasile per vedere da vicino i suoi eroi. Prontamente un addetto alla sicurezza lo ha bloccato ma, mentre lo stava accompagnando fuori, è intervenuto Neymar. L'asso del Barcellona ha portato il piccolo in mezzo al campo, gli ha preso lo smartphone e gli ha scattato una foto con altri compagni. Poi è stato il turno di Thiago Silva, che ha immortalato l'incredulo bimbo con Neymar, Marcelo e compagnia.