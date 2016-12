Brasile-Messico, le pagelle: Marquez perfetto, Fred da 4

00:08 - Niente da fare per il Brasile, che nel secondo match del Gruppo A non va oltre lo 0-0 contro il Messico. A Fortaleza, la Seleçao fatica parecchio contro la nazionale di Herrera ma va comunque vicinissima al gol in un paio d'occasioni con Neymar (26' e 69') e con Thiago Silva (86'), sulle quali è strepitoso il portiere della Tricolor. I verdeoro rimangono in testa al proprio girone con 4 punti, gli stessi del Messico.

IL TABELLINO



BRASILE-MESSICO 0-0

BRASILE (4-2-3-1): Julio Cesar; Dani Alves, David Luiz, Marcelo, Thiago Silva; Luiz Gustavo, Oscar (85' Willian); Paulinho, Ramires (46' Bernard ), Fred (68' Jo); Neymar. A disp.: Jefferson, Victor, Dante, Henrique, Maicon, Maxwell, Fernandinho, Hernanes, Hulk. All.: Scolari. MESSICO (5-3-2): Ochoa; Aguilar, Layun, Marquez, Maza Rodriguez, Moreno; Guardado, Herrera (76' Fabian), Vazquez; Dos Santos (84' Jimenez), Peralta (73' Hernandez). A disp.: Corona, Talavera, Ponce, Reyes, Aquino, Brizuela, Pena, Salcido, Pulido. All.: Herrera.

ARBITRO: Cüneyt Cakir.

AMMONITI: Aguilar, Vazquez (M), Ramires, Thiago Silva (B).

NOTE: angoli 5-3. Rec.: pt 1', st 3'.